EUA reabre espaço aéreo sobre o Lago Michigan após fechamento temporário

O espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos Estados Unidos, temporariamente fechado por razões de "defesa nacional", foi reaberto, anunciou a Autoridade de Aviação Civil americana (FAA), neste domingo (12).

"A FAA fechou brevemente uma parte do espaço aéreo sobre o Lago Michigan para apoiar as operações do Departamento de Defesa. O espaço aéreo foi reaberto", disse a agência reguladora em um comunicado.

Contactado pela AFP, o Pentágono ainda não se pronunciou sobre o tema.

A notícia vem depois que três objetos voadores, incluindo um descrito por Washington como um balão espião chinês, foram derrubados nos Estados Unidos e no Canadá em uma semana.

No sábado, o espaço aéreo do estado americano de Montana foi temporariamente fechado, mas um caça enviado para investigar não conseguiu identificar um "objeto voador", segundo os militares, que posteriormente reconheceram que o alerta foi devido a uma anomalia no radar.

Os EUA acreditam que o primeiro objeto detectado oficialmente foi um balão controlado pelos militares chineses, parte de uma frota enviada por Pequim a mais de 40 países nos cinco continentes para fins de espionagem.

