EUA realiza novos ataques no sul do Irã
O anúncio foi feito por um funcionário do governo estadunidense
O Exército dos Estados Unidos derrubou quatro drones lançados a partir do Irã e atacou um centro de controle na cidade portuária de Bandar Abbas, disse nesta quarta-feira (27) um funcionário estadunidense, que descreveu as ações como “puramente defensivas”.
Leia também
• Irã considera improvável retomada da guerra, mas Trump se diz insatisfeito com acordo
• Bolsas de NY abrem em alta modesta com força tech e de olho em EUA-Irã
• Trump se reúne com gabinete em meio a negociações instáveis com o Irã
“Hoje, as forças do Comando Central dos Estados Unidos derrubaram quatro drones iranianos de ataque unidirecional que representavam uma ameaça no Estreito de Ormuz”, afirmou o funcionário à AFP, sob condição de anonimato.
“As forças americanas também atacaram uma estação iraniana de controle em terra em Bandar Abbas que estava prestes a lançar um quinto drone”, acrescentou.
Os novos ataques ocorrem poucos dias depois de os Estados Unidos atacarem várias bases de mísseis iranianas e embarcações de instalação de minas na mesma região, em operações que o exército descreveu como ataques de “autodefesa”.
Esses ataques foram considerados um teste ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, mas não precipitaram a retomada de hostilidades em grande escala.
O funcionário americano descreveu nesta quarta-feira as ações mais recentes como “ponderadas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo”.