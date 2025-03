EUA realizam a primeira execução por fuzilamento em 15 anos

A- A+

Um homem do estado americano da Carolina do Sul, condenado pelo assassinato dos pais de sua ex-noiva, foi executado nesta sexta-feira por um pelotão de fuzilamento, na primeira morte do tipo no país desde 2010.

Brad Sigmon foi condenado à morte em 2002 por agredir até a morte David e Gladys Lake, usando um taco de beisebol, antes de tentar sequestrar sua então noiva.

— A execução ocorreu às 18h05 (20h05 pelo horário de Brasília) por um pelotão de fuzilamento com três pessoas, e foi declarado morto por um médico às 18h08 (20h08 em Brasília) — afirmou o porta-voz do sistema prisional do estado, Chrysti Shain.

Foi a sexta execução nos Estados Unidos em 2025. As demais ocorreram por injeção letal ou, em um caso isolado, por hipóxia por nitrogênio no Alabama, estado que em janeiro do ano passado começou a usar esse método novo e controverso, considerado uma forma de tortura por especialistas da ONU.

Um outro estado do Sul, a Louisiana, retomará as execuções após 15 anos, também usando o nitrogênio.

Na Carolina do Sul, o método preferencial de execução é a cadeira elétrica, mas o condenado pode escolher também a injeção letal ou o fuzilamento.

Nas últimas três execuções realizadas desde setembro do ano passado, quando foi derrubada uma moratória em vigor há 13 anos, foi usada a injeção letal.

Mas Brad Sigmon, de 67 anos, optou pelo pelotão de fuzilamento por “desespero”, segundo os advogados.

Um deles, Gerald King, disse que era uma “escolha impossível”, entre a “arcaica cadeira elétrica da Carolina do Sul, que o queimaria vivo”, e “alternativas igualmente monstruosas”.

Desde 2022, o Departamento de Prisões da Carolina do Sul afirma que a sala de execuções está preparada para receber um pelotão de fuzilamento.

Ela conta com uma cadeira no canto, distante da cadeira elétrica que não pode ser movida, e com um vidro à prova de balas, para proteger as testemunhas.

O condenado fica preso à cadeira, com um capuz sobre a cabeça e uma marca no peito. Os disparos são realizados por três voluntários, localizados atrás de uma barreira.

A execução foi a quarta por fuzilamento nos EUA em 65 anos, sendo que a última ocorreu em Utah, em 2010.

Em março, devem ocorrer outras seis execuções. Hoje, 23 dos 50 estados americanos proíbem a pena capital, enquanto outros seis observam uma moratória.

