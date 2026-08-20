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América Latina EUA realizam operações militares contra tráfico de drogas no norte do Equador As operações são realizadas com sigilo e fazem parte do acordo Escudo das Américas

Os Estados Unidos realizam operações militares conjuntas contra o tráfico de drogas no norte do Equador, perto da fronteira com a Colômbia.

Washington e Quito mantêm operações conjuntas há meses para capturar grupos criminosos no país sul-americano, associados a uma espiral de violência.

“Estamos no sétimo grupo do Exército dos Estados Unidos (...) estamos trabalhando em conjunto na luta contra o narcoterrorismo”, afirmou na quarta-feira o governador da província de Esmeraldas, Juan Jaramillo, que se descobriu a responder quantos militares americanos foram destacados na região ou desde quando estão em situação atual.

As operações são realizadas com sigilo e fazem parte do acordo Escudo das Américas, uma coalizão antidrogas composta por cerca de 20 países da América Latina e do Caribe, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A província costeira de Esmeraldas está assolada por assassinatos, sequestros e extorsões praticados por grupos do narcotráfico, que utilizam os portos do Pacífico para exportar drogas para os Estados Unidos e a Europa.

O ministro da Defesa, Gian Carlo Loffredo, anunciou nesta quinta-feira a chegada de dois navios de guerra e três helicópteros Black Hawk americanos para controlar pontos marítimos e cidades litorâneas, como a violenta Manta.

“Vamos triplicar nossas capacidades de interdição na zona marítima”, afirmou em um vídeo compartilhado nas redes sociais com uma música de guerra ao fundo.

O presidente Daniel Noboa, de direita, tenta reduzir o crime com uma política rígida desde que chegou ao poder em 2023. Mas os índices de homicídio não dão trégua, com um recorde de 52 a cada 100 mil habitantes no ano passado.

O governo equatoriano publicou nesta semana um decreto que autoriza os militares americanos a permanência em território equatoriano por até 180 dias sem visto e concede a eles imunidade migratória.

Trump, aliado regional de Noboa, promove uma política antidrogas com bombardeios e ataques terrestres no continente americano.

Em 2025, o mandatário republicano lançou uma campanha de bombardeios contra supostos lançadores associados ao tráfico de drogas no Caribe e no oceano Pacífico, que até agora deixou pelo menos 215 mortos.

Em um referendo de 2025, os equatorianos votaram contra a implantação de bases militares americanas no país.

A ONG Human Rights Watch e a imprensa internacional denunciam que os Estados Unidos estariam por trás dos bombardeios a lanchas pesqueiras no Equador, que deixaram pelo menos oito desaparecidos.

Washington anunciou, nesta quinta-feira, ter bloqueado dez navios pesqueiros equatorianos por narcotráfico. Também foram anunciadas avaliações contra 15 pessoas de uma rede equatoriana de narcotráfico.

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