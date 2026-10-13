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Conflito

EUA recomendam reconsiderar viagens à Arábia Saudita em meio a tensões regionais

Em comunicado publicado na segunda-feira, 13, as autoridades americanas também citaram como potenciais riscos conflitos armados, terrorismo, proibições de saída do país e leis locais relacionadas a atividades em redes sociais

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Esta imagem divulgada em 10 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra o que as autoridades houthis afirmaram ser os destroços de um veículo aéreo não tripulado de combate Karayel, da Arábia SauditaEsta imagem divulgada em 10 de setembro de 2026 pelo Centro de Mídia Ansarullah mostra o que as autoridades houthis afirmaram ser os destroços de um veículo aéreo não tripulado de combate Karayel, da Arábia Saudita - Foto: Dados De Divulgação/Dados Do Copernicus Sentinel 2026/AFP

A Embaixada e os consulados dos EUA na Arábia Saudita recomendaram que cidadãos americanos reconsiderem viagens ao reino diante do risco de ataques com drones e mísseis contra interesses de Washington, atribuídos ao Irã e aos houthis do Iêmen, apoiados por Teerã.

Em comunicado publicado na segunda-feira, 13, as autoridades americanas também citaram como potenciais riscos conflitos armados, terrorismo, proibições de saída do país e leis locais relacionadas a atividades em redes sociais. "Algumas áreas apresentam risco elevado. Não viaje para a fronteira com o Iêmen devido ao risco de terrorismo", diz o texto.

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O alerta ocorre em meio ao recrudescimento das tensões entre os houthis e a Arábia Saudita. Mais cedo, os rebeldes iemenitas acusaram Riad de realizar múltiplos ataques aéreos durante a noite contra áreas sob controle do grupo, incluindo pontos na fronteira norte do país com o reino e trechos do litoral ocidental.

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