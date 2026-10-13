A- A+

Conflito EUA recomendam reconsiderar viagens à Arábia Saudita em meio a tensões regionais Em comunicado publicado na segunda-feira, 13, as autoridades americanas também citaram como potenciais riscos conflitos armados, terrorismo, proibições de saída do país e leis locais relacionadas a atividades em redes sociais

A Embaixada e os consulados dos EUA na Arábia Saudita recomendaram que cidadãos americanos reconsiderem viagens ao reino diante do risco de ataques com drones e mísseis contra interesses de Washington, atribuídos ao Irã e aos houthis do Iêmen, apoiados por Teerã.

Em comunicado publicado na segunda-feira, 13, as autoridades americanas também citaram como potenciais riscos conflitos armados, terrorismo, proibições de saída do país e leis locais relacionadas a atividades em redes sociais. "Algumas áreas apresentam risco elevado. Não viaje para a fronteira com o Iêmen devido ao risco de terrorismo", diz o texto.

O alerta ocorre em meio ao recrudescimento das tensões entre os houthis e a Arábia Saudita. Mais cedo, os rebeldes iemenitas acusaram Riad de realizar múltiplos ataques aéreos durante a noite contra áreas sob controle do grupo, incluindo pontos na fronteira norte do país com o reino e trechos do litoral ocidental.

Veja também