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Aviação EUA recupera lentamente a normalidade no tráfego aéreo Na manhã desta segunda-feira (16), 276 voos foram cancelados e 850 estavam atrasados, segundo o site de rastreamento aéreo FlightAware

O tráfego aéreo nos Estados Unidos começava a voltar ao normal nesta segunda-feira (16), após três dias de transtornos provocados por uma ordem das autoridades aeronáuticas de suspender os voos.

O governo dos Estados Unidos afirmou que uma atualização defeituosa nos sistemas dos equipamentos de comunicação provocou a suspensão, uma decisão que as autoridades já haviam tomado em 2023 por uma falha informática e em 2001 após os atentados de 11 de setembro.

Na manhã desta segunda-feira (16), 276 voos foram cancelados e 850 estavam atrasados, segundo o site de rastreamento aéreo FlightAware, o que representa uma melhora em relação a domingo (15), quando 2.300 foram cancelados e 10.000 sofreram atrasos.

Os aeroportos do país se transformaram em cenários caóticos. Passageiros vagavam pelos corredores enquanto outros se acomodavam como podiam para descansar no chão, à espera de novidades ou de que suas reservas fossem alteradas.

O governo disse que a ordem de suspensão foi dada devido a um problema na atualização dos cabos de comunicação do controle de tráfego aéreo.

No domingo, Donald Trump culpou seu antecessor, Joe Biden. O presidente republicano insistiu em criticar a herança deixada pelo democrata e pediu ao Congresso que aprove verbas para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo.

"A administração Biden foi um desastre para a FAA", afirmou Trump, referindo-se à Administração Federal de Aviação.

"Tudo o que eles tocavam dava errado. Gastou-se muito dinheiro de forma imprudente, o que piorou um sistema antigo e defeituoso ainda mais do que estava quando começaram", declarou Trump.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, adiantou no domingo que a situação não voltaria "completamente à normalidade" até o fim da noite desta segunda-feira, disse à ABC News.

"Sou o secretário"

Duffy rejeitou as críticas e os pedidos de renúncia. O republicano repetiu a justificativa de Trump sobre a herança recebida, já que alguns radares dos aeroportos datam da década de 1960.

"Então, quando nós trabalhamos e as coisas dão errado, é claro que eu sou o secretário. Mas também tenho que reconhecer aquilo com que me deparei ao chegar", declarou Duffy em uma entrevista à CNN.

O secretário de Transportes solicitou 50 bilhões de dólares (282 bilhões de reais) para melhorar e modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo, e instou o Congresso a "estar à altura das circunstâncias".

Mas os democratas, que em janeiro passarão a controlar as duas casas do Congresso, retrucaram que essa medida poderia ter sido impulsionada nesses últimos dois anos nos quais os republicanos tinham maioria legislativa.

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