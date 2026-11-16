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Normalidade EUA recupera lentamente a normalidade no tráfego aéreo Aviação americana estava suspensa desde a última sexta-feira (13) por falha nos sistemas de comunicação

O tráfego aéreo nos Estados Unidos voltava ao normal nesta segunda-feira (16), após três dias de transtornos provocados por uma ordem das autoridades aeronáuticas de suspender os voos.

O governo dos Estados Unidos afirmou que uma atualização defeituosa nos sistemas dos equipamentos de comunicação provocou a suspensão, uma decisão que as autoridades já haviam tomado em 2023 por uma falha informática e em 2001 após os atentados de 11 de setembro.

Na manhã desta segunda-feira, 320 voos foram cancelados, segundo o site de rastreamento aéreo FlightAware, o que representa uma melhora em relação aos três dias anteriores, quando 9.200 voos foram cancelados.

Os aeroportos do país se transformaram em cenários caóticos no fim de semana. Passageiros vagavam pelos corredores enquanto outros se acomodavam como podiam para descansar no chão, à espera de novidades ou de que suas reservas fossem alteradas.

O governo disse que a ordem de suspensão foi dada devido a um problema na atualização dos cabos de comunicação do controle de tráfego aéreo.

No domingo, Donald Trump culpou seu antecessor, Joe Biden. O presidente republicano insistiu em criticar a herança deixada pelo democrata e pediu ao Congresso que aprove verbas para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo.

"A administração Biden foi um desastre para a FAA", afirmou Trump, referindo-se à Administração Federal de Aviação.

"Tudo o que eles tocavam dava errado. Gastou-se muito dinheiro de forma imprudente, o que piorou um sistema antigo e defeituoso ainda mais do que estava quando começaram", declarou Trump.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, adiantou no domingo que a situação não voltaria "completamente à normalidade" até o fim da noite desta segunda-feira, disse à ABC News.

"Sou o secretário"

Duffy rejeitou as críticas e os pedidos de renúncia. O republicano repetiu a justificativa de Trump sobre a herança recebida, já que alguns radares dos aeroportos datam da década de 1960.

"Então, quando nós trabalhamos e as coisas dão errado, é claro que eu sou o secretário. Mas também tenho que reconhecer aquilo com que me deparei ao chegar", declarou Duffy em uma entrevista à CNN.

O secretário de Transportes solicitou 50 bilhões de dólares (282 bilhões de reais) para melhorar e modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo, e instou o Congresso a "estar à altura das circunstâncias".

Mas os democratas, que em janeiro passarão a controlar as duas casas do Congresso, retrucaram que essa medida poderia ter sido impulsionada nesses últimos dois anos nos quais os republicanos tinham maioria legislativa.

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