EUA reduzirá auxílio alimentar para milhões de pessoas em novembro devido à paralisação orçamentária

O governo de Donald Trump informou, nesta segunda-feira (3), que a ajuda alimentar que beneficia cerca de 42 milhões de americanos será reduzida praticamente pela metade em novembro devido ao impasse orçamentário que já dura um mês.

O governo utilizará 4,65 bilhões de dólares (R$ 24,87 bilhões) de um fundo de emergência para financiar os pagamentos relacionados ao Snap, o principal programa de ajuda alimentar pública nos Estados Unidos, o que cobrirá aproximadamente "50% das ajudas às famílias elegíveis", afirmou um funcionário do Ministério da Agricultura em documentos judiciais.

Segundo esses documentos apresentados a um tribunal federal de Rhode Island, o Executivo não completará o déficit com outros recursos.

O anúncio segue a decisão de um juiz federal de Providence (nordeste), um dos dois que ordenaram, na semana passada, que o governo utilize fundos de emergência para garantir a continuidade do programa Snap.

A administração Trump afirma que o programa está ficando sem fundos após um mês de "fechamento do governo", já que democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo para aprovar um novo orçamento e se culpam mutuamente pela crise.

O presidente Trump assegurou na sexta-feira que estava disposto a desbloquear os fundos necessários se a justiça assim decidisse, e afirmou que não quer "que os americanos passem fome".

No domingo, Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, acusou Trump e o Partido Republicano de "instrumentalizar a fome".

