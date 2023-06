EUA registra queda de 9,6 milhões de barris em reservas comerciais de petróleo

A- A+

As reservas comerciais de petróleo caíram fortemente na semana passada nos Estados Unidos, muito acima do esperado pelo mercado, segundo cifras divulgadas na terça-feira (27) pela agência americana de informação sobre energia (EIA).

Na semana que terminou em 23 de junho, as reservas comerciais de petróleo do país diminuíram em 9,6 milhões de barris (mb), contra os 1,5 mb esperados por analistas, de acordo com o consenso compilado pela agência Bloomberg.

As reservas ficaram em 453,7 milhões de barris.

O governo dos Estados Unidos, por outro lado, utilizou outros 1,4 mb de suas reservas estratégicas, que alcançam os 348,6 mb.

“Entre a queda de reservas comerciais e o das estratégicas, são 11 mb utilizados, associados a uma alta demanda de gasolina nas últimas duas semanas, o que empurra os preços à alta”, explicou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Os preços do petróleo, em baixa antes do relatório, dispararam: até as 15h40 GMT (12h40 de Brasília), o barril de Brent para entrega em agosto ganhava 2,28% a 73,91 dólares em Londres (358 reais na cotação atual), enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês subia 2,50% a 69,39 dólares (336 reais na cotação atual) em Nova York.

A demanda de gasolina chegou aos 9,3 mb diários (mbd) nas últimas duas semanas, antes do início da temporada de viagens de carro que começa com o feriado de 4 julho, Dia da Independência dos EUA.

“A demanda de gasolina aumenta porque os preços nas estações de serviço são muito menores que no ano passado”, disse Lipow.

Uma forte alta das exportações (de 795.000 mbd) também contribuiu para a queda das reservas comerciais de petróleo.

A produção americana se manteve estável em 12,2 mbd.

