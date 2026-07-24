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Saúde

EUA registra recorde de casos de sarampo em 35 anos

Nos últimos sete meses, foram relatados 2.318 casos confirmados dessa doença altamente contagiosa

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O sarampo causa febre, problemas respiratórios e erupções cutâneas.O sarampo causa febre, problemas respiratórios e erupções cutâneas. - Foto: Freepik

Os Estados Unidos enfrentam o pior surto de sarampo em três décadas e meia neste ano, um aumento atribuído em parte à relutância com a vacinação, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (24).

Nos últimos sete meses, foram relatados 2.318 casos confirmados dessa doença altamente contagiosa, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Esse número supera o total de 2025, ano que já havia batido recordes com 2.289 casos e três mortes, incluindo as de duas crianças pequenas.

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"Estamos testemunhando uma crise evitável que prejudica as crianças de maneira desproporcional", disse Andrew Racine, presidente da Academia Americana de Pediatria.

O sarampo causa febre, problemas respiratórios e erupções cutâneas.

Em alguns casos, também pode levar a complicações mais graves, como pneumonia e inflamação cerebral, que podem resultar em problemas de saúde graves a longo prazo e até mesmo na morte.

Em 2000, o sarampo foi declarado erradicado nos Estados Unidos graças à vacinação. No entanto, a doença ressurgiu com força nos últimos anos, em meio à queda nas taxas de vacinação e à crescente desconfiança nas autoridades de saúde.

O secretário de Saúde americano, Robert Kennedy Jr., é acusado de ser responsável pela crise devido às suas declarações antivacinas, apesar das evidências científicas que comprovam a eficácia da imunização.

A última vez que os Estados Unidos registraram um número tão alto de casos de sarampo foi em 1991, quando foram notificados 9.643 casos.

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