EUA registra segunda morte do ano ligada à gripe aviária

Um morador do estado de Washington morreu após contrair uma forma rara de gripe aviária recentemente detectada apenas em animais, informaram autoridades de saúde estaduais, o que elevou para dois o número de mortos pelo vírus nos Estados Unidos neste ano.

O paciente, identificado como uma pessoa idosa com outros problemas de saúde, estava hospitalizado desde o começo do mês, informou o departamento de saúde do estado.

Exames realizados pela Universidade de Washington indicaram que o paciente tinha a variante H5N5 do vírus da gripe aviária, detalhando o departamento, destacando que se tratava "da primeira infecção registrada em um ser humano por essa variante".

O resultado foi confirmado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência de saúde do país. “O risco para o público continua baixo”, declararam as autoridades. "Não existe evidência de transmissão desse vírus entre pessoas."

O paciente possuía "uma criação doméstica de aves em seu jardim", uma fonte mais provável de contaminação.

Os CDC registraram mais de 70 casos humanos de gripe aviária neste ano nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde registrou mais de mil casos humanos de gripe aviária desde 2003, em 25 países, envolvendo todas as cepas.

