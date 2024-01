EUA registra recorde de mais de 1,1 milhão de vistos emitidos para brasileiros em 2023

A- A+

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram nesta sexta-feira uma marca histórica de emissão de vistos para o país norte-americano: foram 1.125 milhão de autorizações de visita emitidas para brasileiros em 2023.

Segundo a embaixada norte-americana, o aumento se dá após um esforço conjunto dos consulados pelo Brasil para reduzir as enormes filas de espera para entrevistas e emissão de vistos.

Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil têm a satisfação de anunciar uma conquista histórica: 1.125 milhão de vistos emitidos para brasileiros em 2023. Esse aumento notável reflete os esforços coordenados por nossos consulados em todo o país para reduzir os tempos de espera para entrevistas de visto e proporcionar um processo de solicitação simplificado.

No ranking de estados com consulado que mais emitiram vistos aparecem São Paulo, com 517 mil, Rio de Janeiro, com 230 mil, Brasília, com 173 mil, Porto Alegre, com 118 mil e Recife, com 87 mil.

Serviço

A maioria dos vistos americanos custa US$ 185. O de turismo é conhecido como B1/B2. A taxa de aprovação de vistos no Brasil é de 85%.

Para preencher os formulários do Departamento de Estado dos EUA, basta entrar no site do visto e preencher o formulário. É a mesma página para o mundo todo e há opção de selecionar o seu idioma (a tradução aparece quando passar o cursor sobre a pergunta). O interessado pode pagar a taxa pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Depois de processado o pagamento, é que o sistema de agendamento é liberado e a pessoa pode escolher a data da entrevista (para primeiros vistos) ou de entrega dos documentos (para renovações).

Os passaportes são devolvidos em até 15 dias úteis após a entrega dos documentos e podem ser retirados presencialmente nos consulados, mediante agendamento, ou são enviados por Sedex (a pessoa é responsável por pagar a postagem).

Estão dispensados de entrevistas as pessoas com vistos vencidos até 48 meses, menores de 13 anos e maiores de 80 anos.

A Embaixada sugere que famílias que viajam juntas façam um único pedido de agendamento, que pode contemplar até dez pessoas. Se uma pessoa do grupo tiver de fazer a entrevista para concessão do primeiro visto, todas terão.

As perguntas do oficial consular são feitas em português. É recomendável levar os documentos da aplicação no dia. A orientação do governo americano é de que as pessoas não comprem as passagens para a viagem antes de obterem o visto.

Quem é dispensado da entrevista só precisa entregar os documentos solicitados no consulado ou centro de atendimento. Isso inclui o passaporte com o visto vencido. Há possibilidade de não ir presencialmente a essa etapa, o que vai exigir que a pessoa envie uma foto impressa junto com a documentação. Caso o próprio solicitante vá ao local, ele tira foto na hora.

A embaixada americana reforça que não há serviço de despachante ou de agência de viagem com informações privilegiadas sobre as datas de agendamento ou com capacidade de “furar a fila” de espera.

