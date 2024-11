EUA 'rejeita categoricamente' ordem de prisão do TPI contra Netanyahu e Gallant

A- A+

Os Estados Unidos "rejeitam categoricamente" a decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir ordens de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, declararam a Casa Branca nesta quinta-feira (21).

"Estamos extremamente preocupados com a resolução do Procurador de emitir ordens de detenção e com os preocupantes erros processuais que levaram a essa decisão. Os Estados Unidos foram claros ao afirmar que o TPI não tem jurisdição sobre este assunto", disse um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança.

