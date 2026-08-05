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Guerra no Oriente Médio

EUA removem sanções de empresas e indivíduo do Iraque ligados a Guarda Revolucionária do Irã

CEO da companhia aérea, Bashir Abd al Kazim Alwan Al-Shabani, também foi removido da lista de sanções americanas

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EUA removem sanções de empresas e indivíduo do Iraque ligados a Guarda Revolucionária do IrãEUA removem sanções de empresas e indivíduo do Iraque ligados a Guarda Revolucionária do Irã - Foto: Atta Kenare/AFP

Os Estados Unidos removeram sanções da empresas do Iraque ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, em inglês) do Irã, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 5, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro.

A Fly Baghdad Airlines Company e sua subsidiária Iraq Express foram as duas empresas que tiveram sanções retiradas, com remoção também de punições contra as aeronaves Yi-Baf e Yi-Ban.

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O CEO da companhia aérea, Bashir Abd al Kazim Alwan Al-Shabani, também foi removido da lista de sanções americanas.

A decisão norte-americana ocorre em meio a tensões no Oriente Médio, enquanto os EUA tentam negociar um acordo de paz com o Irã. No mês passado, EUA e Arábia Saudita juntaram-se em ataques a vários locais de logística e armas usados por milícias apoiadas pelos iranianos no Iraque, mas o país árabe tem instado os americanos a negociarem diplomaticamente um desfecho para o conflito.
 

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