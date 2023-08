A- A+

ESTADOS UNIDOS EUA resgatam quatro mergulhadores desaparecidos a 80 km da costa do Atlântico Grupo ficou perdido por quase 24 horas em alto mar

A Guarda Costeira e a Marinha dos Estados Unidos resgataram nesta segunda-feira (14) quatro mergulhadores que passaram quase 24 horas perdidos em alto mar. O grupo foi dado como desaparecido na véspera quando praticava mergulho a cerca de 80 km da costa da Carolina do Norte, no Oceano Atlântico.

Os mergulhadores foram dados como desaparecidos após terem submergido e não retornado á superfície. Eles foram identificados como Ben Wiggins, de 64 anos; Luke Lodge, de 26 anos; Daniel Williams, de 46 anos; e Evan Williams, de 16 anos.

O grupo havia saído para mergulhar a partir de uma embarcação chamada Big Bill's. O mergulho foi feito quando o barco estava a aproximadamente 100 km a leste de Myrtle Beach, na Carolina do Sul.

Aeronaves e embarcações foram acionadas para ajudar nas buscas. Os mergulhadores foram encontrados flutuando em um bote salva-vidas.



A equipe que encontrou os desaparecidos estava em um avião HC-130 Hercules. Os pilotos passaram as coordenadas para os tripulantes do contratorpedeiro USS Porter (DDG 78) da Marinha dos EUA, que realizava um exercício de treinamento próximo ao local onde estavam os mergulhadores.

"A tripulação do Porter chegou ao local e resgatou todos os quatro mergulhadores com segurança do bote salva-vidas", informou a Guarda Costeira.

