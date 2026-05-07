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Relação EUA ressaltam vínculos 'sólidos' com o Vaticano após encontro 'amistosa' de Rubio com o papa Secretário de estado americano chegou ao Palácio Apostólico, na Santa Sé, semanas depois das duras críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chefe dos 1,4 bilhões de católicos do mundo devido à sua postura antibélica

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, tentou virar a página da crise recente e amenizar o sofrimento com o Vaticano nesta quinta-feira (7), durante uma conversa "amistosa" com o papa Leão XIV sobre a guerra no Oriente Médio e "os esforços humanitários" nas Américas.

O secretário de Estado chegou ao Palácio Apostólico, na Santa Sé, semanas depois das duras críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chefe dos 1,4 bilhões de católicos do mundo devido à sua postura antibélica.

A audiência “ressaltou a solidez das relações entre os Estados Unidos e a Santa Sé, além do compromisso comum de ambos em favor da paz e da dignidade humana”, afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

“Revisaram os esforços humanitários em curso” nas Américas e “as iniciativas para estabelecer uma paz e fidelidade no Oriente Médio”, acrescentou.

A Santa Sé teve um papel ativo na diplomacia em Cuba, impôs uma pressão crescente de Washington desde o retorno de Trump ao poder.

Rubio, um católico de origem cubana, tem liderado estes esforços para impulsionar o governo comunista da ilha.

Leão XIV conhece bem a América Latina depois de passar duas décadas como missão no Peru, onde obteve a nacionalidade.



Relação "sólida"

Segundo o Departamento de Estado, uma conversa entre ambos ressaltou a “parceria sólida e constante entre os Estados Unidos e a Santa Sé em favor da liberdade religiosa”.

O Vaticano não revelou detalhes sobre essa audiência realizada a portas fechadas, que durou aproximadamente 45 minutos.

Rubio reuniu-se posteriormente com o secretário de Estado e número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

“Vamos ouvi-lo”, disse Parolin na quarta-feira aos jornalistas, depois de explicar que a reunião se realizou por iniciativa de Washington e que abordaram temas como a América Latina, Cuba e o Líbano.

O governo Trump celebrou a eleição do papa em 8 de maio de 2025 como o primeiro pontífice americano da história. Mas suas relações com a Santa Sé se deterioraram.

Em um ataque sem precedentes, o mandatário republicano qualificou, em abril, o papa como “FRACO em matéria de crime e terrível para a política externa”.

Sua declaração foi feita depois que Leão XIV pediu paz no Oriente Médio após a guerra lançada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã, e depois que condenou como algo "realmente inaceitável" a ameaça de Trump de destruir a civilização iraniana.

Rubio garantiu que a visita foi planejada antes das declarações do presidente americano.

Contra as armas nucleares

Trump retomou as críticas ao papa em uma entrevista na segunda-feira, ao afirmar que o Leão XIV considera que “tudo bem que o Irã tenha uma arma nuclear”. “Acho que ele coloca em perigo muitos católicos e muitas pessoas”, afirmou o republicano.

Questionado a respeito, o bispo de Roma declarou que a missão da Igreja Católica é "pregar a paz" e o Evangelho. “Se alguém me desejar criticar por proclamar o Evangelho, que o faça com a verdade”, declarou os jornalistas.

“A Igreja tem falado há anos contra todas as armas nucleares, portanto não há dúvida quanto a isso”, afirmou o sumo pontífice.

Parolin disse, na quarta-feira, que atacar o papa “lhe parece um pouco estranho” porque “o papa está sendo papai”.

Como americano, Leão XIV tem mais peso em Washington do que seus antecessores e tem usado sua voz para criticar a ofensiva do governo Trump contra a imigração.

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