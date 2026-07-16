Crise internacional
EUA restringe permanência de jornalistas e estudantes
A medida, que pode entrar em vigor já em setembro, estipula que os vistos para estudantes estrangeiros não poderão exceder quatro anos
O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula durante reunião com o secretário-geral da OTAN à margem da cúpula da OTAN em Ancara, em 8 de julho de 2026 - Foto: Filip Singer / POOL / AFP
O presidente americano, Donald Trump, decidiu restringir o tempo de permanência legal de jornalistas e estudantes nos Estados Unidos, mais um passo no endurecimento da política de imigração, segundo um documento administrativo divulgado nesta quinta-feira (16).
A medida, que pode entrar em vigor já em setembro, estipula que os vistos para estudantes estrangeiros não poderão exceder quatro anos.
Leia também
• EUA: legisladores pedem que governo Trump proíba compra de chips de memória chineses
• Trump prepara batalha das legislativas com discurso à nação
• Governo Lula avalia que tarifaço de Trump só será negociado após as eleições
A permanência de jornalistas estrangeiros será limitada a 240 dias, cerca de oito meses, embora sejam permitidas prorrogações por períodos iguais, exceto no caso de jornalistas chineses, que terão permissão para permanecer por apenas 90 dias.