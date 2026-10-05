A- A+

MUNDO EUA retira todos os seus bombardeiros de base aérea britânica após incidente O incidente obrigou a evacuação de 85 residências próximas à base aérea, que os Estados Unidos utilizaram para lançar ataques contra o Irã

Os Estados Unidos confirmaram no domingo (4) que retiraram seus bombardeiros B-1 da base militar britânica de Fairford, após o incidente que levou à prisão de vários suspeitos, uma decisão tomada com base em "novas ameaças", anunciaram autoridades à imprensa americana.

No fim de setembro, a polícia interveio perto da base aérea de Fairford, no sudoeste da Inglaterra, após uma ligação que alertou os serviços de emergência sobre "três veículos suspeitos", nos quais não foram encontrados artefatos explosivos, mas sim gasolina.

O incidente obrigou a evacuação de 85 residências próximas à base aérea, que os Estados Unidos utilizaram para lançar ataques contra o Irã.

"Todos os bombardeiros americanos que estavam destacados na base da RAF (Real Força Aérea) Fairford foram enviados de volta às suas bases de origem nos Estados Unidos", declarou uma fonte do Departamento de Defesa em comunicado.

Um funcionário americano não identificado disse à rede CNN que a transferência dos bombardeiros foi decidida após "uma nova ameaça não especificada" e que a última se tratou de um "incidente real".

Por sua vez, outra fonte observou que o retorno dos bombardeiros à sua origem em vez de transferi-los para outra base na região é algo incomum.

Dois funcionários americanos disseram ao jornal The New York Times que as aeronaves foram transferidas depois que os comandantes receberam novas ameaças sobre um complô apoiado pelo Irã contra a base.

Essa informação faria parte dos alertas de ameaça que surgiram há três semanas, mas que, nas últimas 24 horas, a situação se tornou mais urgente, acrescentou o jornal.

Segurança reforçada

As especulações sobre os motivos do incidente vão desde uma possível ameaça terrorista até o roubo de combustível, em um momento em que os preços da energia no Reino Unido atingem recordes históricos nesta semana.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou que havia "fortes indícios" do envolvimento do Irã neste ocorrido, o que as autoridades iranianas rejeitaram.

Seis homens foram detidos em relação a este caso: cinco britânicos no local e, alguns dias depois, um britânico-iraniano, sob suspeita de "preparação de um ato terrorista". Todos foram colocados em liberdade sob controle judicial.

"Eu não teria feito isso", reagiu na ocasião o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o caso envolve "claramente um ator estrangeiro", sem fornecer detalhes.

Em março, o Reino Unido deu sinal verde aos Estados Unidos para usar a base de Fairford em ataques defensivos contra o Irã, o que provocou indignação no Irã e preocupação entre alguns moradores da zona rural de Gloucestershire, onde a base está localizada.

Veja também