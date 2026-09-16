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AMÉRICA LATINA

EUA retira Venezuela da lista de países que 'demonstraram fracasso' na luta contra o narcotráfico

"Já estamos vendo os resultados de uma maior cooperação com o governo interino do país contra os cartéis", disse Trump

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Presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, afirmou em suas redes sociais neste domingo (30) que está Presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, afirmou em suas redes sociais neste domingo (30) que está  - Foto: X/Reprodução

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Os Estados Unidos retiraram, nesta quarta-feira (16), a Venezuela da sua lista de países que "demonstraram fracasso" no combate ao narcotráfico no último ano, um endosso adicional ao governo da presidente interina, Delcy Rodríguez.

"Graças à prisão e destituição, pela minha administração, do ex-ditador ilegítimo e narcotraficante Nicolás Maduro, já estamos vendo os resultados de uma maior cooperação com o governo interino do país contra os cartéis", explicou o presidente Donald Trump nesta avaliação anual publicada pela Casa Branca.

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