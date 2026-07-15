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Guerra no Oriente Médio EUA retomam ataques ao Irã na manhã desta quarta (15), após concluírem ofensiva noturna Nova operação marca uma mudança no ritmo da campanha americana, já que, nos últimos dias, os bombardeios haviam sido realizados apenas durante a noite

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou que iniciou às 7h (de Brasília) desta quarta-feira (15) uma nova rodada de ataques contra o Irã, dando sequência à ofensiva encerrada na noite anterior. Segundo o comando, os bombardeios têm como objetivo "reduzir ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas têm utilizado para atacar a navegação comercial no Estreito de Ormuz".

A nova operação marca uma mudança no ritmo da campanha americana, já que, nos últimos dias, os ataques haviam sido realizados apenas durante a noite. O anúncio ocorre em meio ao recrudescimento do confronto entre Washington e Teerã e ao colapso do acordo provisório que havia suspendido temporariamente as hostilidades.

Na noite de terça (14), o Centcom informou ter concluído uma ofensiva de sete horas contra dezenas de alvos militares próximos ao Estreito de Ormuz e em áreas costeiras do Irã. De acordo com o comando, caças, drones e embarcações da Marinha americana empregaram munições de precisão contra instalações de mísseis e drones, capacidades navais e sistemas de defesa costeira, com o objetivo de enfraquecer a capacidade iraniana de ameaçar o transporte marítimo comercial.

Os novos ataques ocorrem após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar o restabelecimento do bloqueio naval a embarcações com origem ou destino em portos iranianos.

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