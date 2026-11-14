EUA retomam voos após suspensão nacional do tráfego aéreo

O governo dos Estados Unidos afirmou neste sábado (14) que “é seguro” viajar de avião, um dia após a suspensão de todas as decolagens por várias horas devido a uma falha nas comunicações, mas anunciava novos cancelamentos e atrasos de voos.

Mais de 3.800 voos foram cancelados e mais de 2.100 atrasos registrados na manhã de sábado nos Estados Unidos, segundo o site especializado FlightAware.

"As operações estão ocorrendo lentamente ao normal nesta manhã. Os aviões saem dos compromissos de embarque, taxiando e decolando, e é seguro voar", escreveu o secretário de Transportes, Sean Duffy, na rede social X.

Porém, “vocês continuarão vendo alguns atrasos e cancelamentos enquanto as companhias aéreas reprogramam voos e reposicionam aeronaves e tripulações onde for mais necessária”, acrescentou.

Duffy, nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu aos controladores de tráfego aéreo, pilotos e tripulantes de voo por sua dedicação e trabalho árduo durante uma crise. Ele acrescentou que “a grande prioridade neste momento é garantir que os viajantes cheguem sãos e salvos às suas famílias o mais rápido possível”.

A paralisação em terra provocou um cenário de caos para o transporte aéreo nos Estados Unidos e levantou sérias preocupações sobre a infraestrutura envelhecida do país, assim como sobre a possível vulnerabilidade a ciberataques.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, rejeitou na sexta-feira as especulações sobre um ciberataque coordenado contra os Estados Unidos ou qualquer vínculo com o painel global que afetasse os serviços da Microsoft.