Crise internacional
EUA retomará bloqueio dos portos iranianos às 20h00 GMT de terça-feira
As forças dos Estados Unidos "retomarão o bloqueio do tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos em 14 de julho
O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula durante reunião com o secretário-geral da OTAN à margem da cúpula da OTAN em Ancara, em 8 de julho de 2026 - Foto: CANTOR FILIPINO / PISCINA / AFP
Os Estados Unidos retomarão o bloqueio aos portos iranianos a partir de terça-feira (14), às 20h00 GMT (17h00 de Brasília), informou o Exército americano.
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As forças dos Estados Unidos "retomarão o bloqueio do tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos em 14 de julho, às 16h00 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos (20h00 GMT)", informou o Comando Central em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (13).