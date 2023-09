A- A+

Geórgia EUA: réu em caso de interferência eleitoral na Geórgia se declara prejudicial Scott Hall, 59 anos, foi acusado em agosto, juntamente com o ex-presidente Donald Trump

Um dos réus acusados nos Estados Unidos de tentar anular o resultado das eleições de 2020 na Geórgia declarou-se preocupado nesta sexta-feira, após um acordo com a promotoria.

Scott Hall, 59 anos, foi acusado em agosto, juntamente com o ex-presidente Donald Trump e outras 17 pessoas, por um grande júri do condado de Fulton. Até agora, as 19 pessoas citadas na acusação, em virtude de uma lei sobre o crime organizado, declararam-se inocentes.

Hall declarou-se acusado de cinco acusações de conspiração para interferir nos processos eleitorais, em audiência com o juiz do condado de Fulton, Scott McAfee. Inicialmente, ele foi alvo de sete acusações.

Hall foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, uma multa de US$ 5.000 e 200 horas de serviço comunitário. Também prometeu escrever uma carta de desculpas aos eleitores da Geórgia e depor nos julgamentos dos outros réus, que não serão julgados ao mesmo tempo.

Favorito nas primárias republicanas, Donald Trump considera seus problemas legais uma tentativa de “interferência eleitoral” do governo do presidente democrata, Joe Biden, para tirá-lo da corrida pela Casa Branca em 2024.

Veja também

México Presidente do México critica congressistas dos EUA que propõem corte de ajuda ao país