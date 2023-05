EUA revela arsenal nuclear e pedem que Rússia faça o mesmo

A- A+

Os Estados Unidos revelaram, nessa segunda-feira (15), as cifras de seu arsenal estratégico de dissuasão nuclear e pediram à Rússia que faça o mesmo, apesar de Moscou ter suspendido sua participação no tratado de desarmamento nuclear New Start.

Até 1º de março, os Estados Unidos haviam implantado 662 mísseis balísticos intercontinentais - número que inclui os mísseis a bordo de submarinos e bombardeiros - com 1.419 ogivas nucleares e 800 lançadores, segundo o Departamento de Estado.

"Os Estados Unidos pedem à Rússia que cumpra suas obrigações legais, retornando à implementação plena do New Start e de todas as medidas de estabilização, transparência e verificação contidas no mesmo", acrescentou o departamento.





A Rússia suspendeu, em fevereiro, sua participação no tratado New Start, em resposta à ajuda entregue pelo Ocidente à Ucrânia, em meio à guerra com Moscou. Assinado em 2010, o tratado é o acordo bilateral de desarmamento nuclear mais recente entre russos e americanos.

Veja também

