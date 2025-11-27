A- A+

Estados Unidos EUA revisará residência permanente de cidadãos de alguns países A decisão é do governo Donald Trump

Os Estados Unidos revisarão todas as permissões de residência permanente, conhecidas como "green cards", concedidas a cidadãos de mais de uma dúzia de países, após um ataque a tiros contra dois membros da Guarda Nacional em Washington, anunciou nesta quinta-feira (27) o governo de Donald Trump.

"Por instrução do presidente dos Estados Unidos, ordenei uma revisão completa e rigorosa de cada green card concedido a todo estrangeiro procedente de um país considerado preocupante", publicou no X Joseph Edlow, diretor dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

Veja também