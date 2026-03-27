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Cúpula do G7 EUA: Rubio se encontra com diplomatas do G7 na França, em meio a tensão com aliados da Otan Líderes europeus estão ressentidos com a pressão de Trump para anexar a Groenlândia e preocupados com o apoio dos EUA à Ucrânia na guerra contra a Rússia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajou à França para um encontro com diplomatas de países do G7 nesta sexta-feira, 27, nos arredores de Paris.

O presidente americano, Donald Trump, tem feito reiteradas reclamações contra aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pela recusa em participar da guerra no Oriente Médio.

Já os líderes europeus ainda estão ressentidos com a pressão de Trump para anexar a Groenlândia e preocupados com o apoio americano à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O conflito no Oriente Médio adicionou mais um foco de tensão à relação.

"Francamente, acho que países ao redor do mundo, mesmo aqueles que estão reclamando um pouco sobre isso, deveriam na verdade estar gratos pelo fato de os Estados Unidos terem um presidente que está disposto a enfrentar uma ameaça como essa", disse Rubio, em referência ao Irã, durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, na quinta-feira, 26.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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