A- A+

PETRÓLEO EUA sanciona 4 empresas que operam no setor de petróleo da Venezuela O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também identificou quatro petroleiros como bens bloqueados

Os Estados Unidos sancionaram quatro empresas nesta quarta-feira (31) por operarem no setor petrolífero da Venezuela, em um novo esforço do governo de Donald Trump para pressionar o presidente Nicolás Maduro.

As companhias Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd e Winky International Limited foram incluídas na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês).

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também identificou quatro petroleiros como bens bloqueados. Trata-se dos navios-tanque Della e Valiant (ambos com bandeira de Hong Kong), Nord Star (com bandeira do Panamá) e Rosalind (com bandeira da Guiné).

"Estes barcos, alguns dos quais são parte da frota fantasma da Venezuela, continuam oferecendo recursos financeiros para impulsionar o regime ilegítimo e narcoterrorista de Maduro", acusou o Departamento do Tesouro em comunicado.

"O Departamento do Tesouro seguirá implementando a campanha do presidente Trump para pressionar o regime de Maduro", disse o secretário da pasta, Scott Bessent, em comunicado.

Na terça-feira, Washington anunciou sanções pelo comércio de drones do Irã com a Venezuela. Incluiu em sua lista de restrições dez pessoas e organizações situadas em ambos os países pela compra de drones de design iraniano, esforços para adquirir produtos químicos utilizados em mísseis balísticos e outras preocupações.

Maduro negou as acusações dos Estados Unidos de que lidera o "Cartel de los Soles", dedicado ao narcotráfico. Caracas sustenta que Washington quer derrubar seu governo e se apoderar das reservas de petróleo da Venezuela.

Trump declarou um bloqueio contra os petroleiros sancionados que entram e saem do território do país sul-americano. Também enviou um destacamento maciço da Marinha dos Estados Unidos à região.

Desde então, as forças americanas realizaram pelo menos 30 ataques contra embarcações que acusaram de transportar drogas, com um saldo de mais de 100 mortos.

Veja também