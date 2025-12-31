Qua, 31 de Dezembro

PETRÓLEO

EUA sanciona 4 empresas que operam no setor de petróleo da Venezuela

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também identificou quatro petroleiros como bens bloqueados

Governo Trump segue pressionando para destituir Nicolás Maduro da Presidência da VenezuelaGoverno Trump segue pressionando para destituir Nicolás Maduro da Presidência da Venezuela - Foto: Jim Watson / AFP

Os Estados Unidos sancionaram quatro empresas nesta quarta-feira (31) por operarem no setor petrolífero da Venezuela, em um novo esforço do governo de Donald Trump para pressionar o presidente Nicolás Maduro.

As companhias Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd e Winky International Limited foram incluídas na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês).

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também identificou quatro petroleiros como bens bloqueados. Trata-se dos navios-tanque Della e Valiant (ambos com bandeira de Hong Kong), Nord Star (com bandeira do Panamá) e Rosalind (com bandeira da Guiné).

"Estes barcos, alguns dos quais são parte da frota fantasma da Venezuela, continuam oferecendo recursos financeiros para impulsionar o regime ilegítimo e narcoterrorista de Maduro", acusou o Departamento do Tesouro em comunicado.

"O Departamento do Tesouro seguirá implementando a campanha do presidente Trump para pressionar o regime de Maduro", disse o secretário da pasta, Scott Bessent, em comunicado.

Na terça-feira, Washington anunciou sanções pelo comércio de drones do Irã com a Venezuela. Incluiu em sua lista de restrições dez pessoas e organizações situadas em ambos os países pela compra de drones de design iraniano, esforços para adquirir produtos químicos utilizados em mísseis balísticos e outras preocupações.

Maduro negou as acusações dos Estados Unidos de que lidera o "Cartel de los Soles", dedicado ao narcotráfico. Caracas sustenta que Washington quer derrubar seu governo e se apoderar das reservas de petróleo da Venezuela.

Trump declarou um bloqueio contra os petroleiros sancionados que entram e saem do território do país sul-americano. Também enviou um destacamento maciço da Marinha dos Estados Unidos à região.

Desde então, as forças americanas realizaram pelo menos 30 ataques contra embarcações que acusaram de transportar drogas, com um saldo de mais de 100 mortos.

