EUA sanciona diretor de prisão de segurança máxima da Nicarágua

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (18), a proibição de entrada no país de Roberto Clemente Guevara Gómez, diretor da prisão de segurança máxima La Modelo, na Nicarágua, onde se encontra a maioria dos presos políticos.

Guevara Gómez é considerado um indivíduo proibido de entrar nos Estados Unidos, de acordo com a seção 7031(c), por "graves violações dos direitos humanos", segundo um comunicado divulgado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O principal diplomata americano também pediu "a libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos na Nicarágua".

A seção 7031(c) da lei orçamentária que rege o Departamento de Estado permite a revogação de vistos e a proibição de entrada no país para funcionários estrangeiros responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção.

Os Estados Unidos têm denunciado repetidamente a situação dos direitos humanos no país centro-americano, governado por Daniel Ortega e sua esposa, Rosario Murillo.

Essa sanção faz parte das ações de Washington "para exigir responsabilização pelos abusos da ditadura de Murillo e Ortega", afirma o comunicado.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) declarou-se recentemente "alarmada" com a situação na Nicarágua, aliada da Venezuela e de Cuba e cada vez mais isolada na região.

O Conselho Permanente da OEA convidou o país a "retornar" à organização, em conformidade com os princípios da Carta Democrática Interamericana.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão autônomo da OEA, também denunciou em repetidos relatórios as violações dos direitos humanos e a perseguição à oposição.

