narcotráfico EUA sanciona dois supostos membros de alto escalão do 'Cartel del Noreste' O cartel é um dos oito grupos criminosos designados como organizações "terroristas globais"

Os Estados Unidos sancionaram dois supostos membros de alto escalão do "Cartel del Noreste" (CDN), sediado no México, que exerce uma "influência significativa" na área de fronteira entre os dois países, informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (21).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está no meio de uma cruzada contra o tráfico de drogas, e o "Cartel del Noreste" é um dos oito grupos criminosos designados por Washington como organizações "terroristas globais".

Seu governo considera esse cartel, anteriormente conhecido como "Los Zetas", como "uma das organizações de tráfico de drogas mais violentas do México".

Está localizado principalmente nos estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila e Nuevo León, todos no nordeste do país.

As autoridades americanas acusam o cartel de envolvimento em extorsões, sequestros e assassinatos, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e roubo de veículos e petróleo.

Em março de 2022, o cartel atacou o consulado dos EUA em Nuevo Laredo (nordeste) com armas de fogo e granadas após a prisão de um membro da CDN, explicou o Departamento do Tesouro em um comunicado.

Este cartel "exerce influência significativa sobre a região da fronteira, especialmente perto do ponto de entrada de Laredo/Nuevo Laredo", acrescentou.

