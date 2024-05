A- A+

Mundo EUA sanciona empresas colombianas que facilitam 'migração irregular' As sanções não só buscam punir os responsáveis, mas enviar "um sinal"

Os Estados Unidos vão restringir os vistos de diretores de várias empresas colombianas de transporte marítimo que facilitam a "migração irregular", informou o Departamento de Estado americano nesta segunda-feira (6).

"Estas empresas se aproveitam dos migrantes irregulares vulneráveis, oferecendo serviços concebidos principalmente para facilitar a migração irregular aos Estados Unidos", disse, por meio de um comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Várias empresas que oferecem transporte marítimo estão facilitando conscientemente a circulação irregular de migrantes e expondo-os à exploração e à violência", acrescentou, sem especificar quais.



"Ninguém deve se aproveitar dos migrantes vulneráveis: nem os traficantes de pessoas, nem as empresas privadas, nem funcionários públicos", insistiu Miller.

Estas sanções se inserem em uma política promovida por Washington em fevereiro passado, a poucos meses das eleições presidenciais de novembro, nas quais o democrata Joe Biden, candidato à reeleição, voltará a enfrentar seu antecessor, o republicano Donald Trump.

A afluência de migrantes é um dos temas que mais preocupam os eleitores americanos.

Há alguns meses, o governo Biden anunciou que restringiria os vistos de donos e diretores de companhias de voos charter, de transporte terrestre e marítimo que facilitam a "migração irregular".

A patrulha fronteiriça americana interceptou em março passado 189.372 vezes migrantes e solicitantes de asilo, em sua maioria latino-americanos, que cruzavam ilegalmente a fronteira com o México, segundo dados oficiais.

O número é um pouco inferior do de fevereiro e bem menor que os quase 302 mil de dezembro passado, mas o governo prevê que este número aumente com a chegada do calor em maio, junho e julho.

