EUA sanciona magnata e ex-premiê da Geórgia Bidzina Ivanishvili

Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira (27) sanções contra o magnata e ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili, por prejudicar a democracia em seu país em benefício da Rússia.

"Condenamos veementemente as ações do Sonho Georgiano sob a liderança de Ivanishvili, incluindo a contínua e violenta repressão a cidadãos georgianos, manifestantes, membros da imprensa, ativistas de direitos humanos e figuras da oposição", afirmou o secretário do Departamento de Estado, Antony Blinken, referindo-se ao partido que governa a Geórgia.

Ivanishvili, fundador do Sonho Georgiano, não ocupa nenhum cargo eletivo, mas é considerado uma figura muito influente em seu partido e no país.

O bilionário é presidente honorário do partido, que enfrenta protestos em massa por sua tentativa de afastar o país de sua aproximação com as potências ocidentais.

No comunicado, Blinken acrescentou que Ivanishvili e o Sonho Georgiano "erodiram as instituições democráticas, permitiram abusos aos direitos humanos e retardaram o exercício das liberdades fundamentais na Geórgia".

"Descarrilaram a Geórgia de seu futuro euro-atlântico", deixando o país vulnerável à Rússia.

O primeiro-ministro Irakli Kobakhidze anunciou em 28 de novembro que Tbilisi não buscará conversas com a União Europeia sobre sua adesão ao bloco até 2028, provocando protestos que já acontecem há dois meses consecutivos.

