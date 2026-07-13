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Crise internacional EUA sanciona milícias e uma dúzia de entidades cubanas O governo Trump impôs um embargo de petróleo à ilha comunista desde janeiro, o que exacerbou seus problemas energéticos e sua crise econômica, a pior em décadas

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (13), sanções contra as milícias populares cubanas, as brigadas de resposta rápida e entidades oficiais e empresariais da ilha comunista, como parte de sua campanha de pressão econômica.

O governo Trump impôs um embargo de petróleo à ilha comunista desde janeiro, o que exacerbou seus problemas energéticos e sua crise econômica, a pior em décadas.

As sanções anunciadas nesta segunda-feira visam "os pilares interligados" do aparato estatal e empresarial, explicou o Departamento de Estado em um comunicado.

Como "instrumentos de repressão", as sanções têm como alvo milícias populares, subordinadas ao Ministério das Forças Armadas, as Brigadas de Resposta Rápida e a Associação de Combatentes da Revolução, assim como a empresa Antex.

Também foram sancionados o Ministério do Turismo, os grupos empresariais Gecomex, Caudal e Gemar, além da Enetec e da Coreydan, ambas empresas do setor de importação e exportação de combustíveis.

Todas essas entidades tiveram seus bens confiscados nos Estados Unidos e estão proibidas de realizar negócios com empresas ou indivíduos nos EUA, assim como de acessar serviços financeiros de qualquer tipo.

Várias dessas entidades estão vinculadas ao conglomerado militar Gaesa, principal motor da atividade econômica na ilha.

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