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Internacional EUA sancionam empresas e indivíduos de Índia e Turquia em nova pressão contra Irã O Departamento do Tesouro também sancionou a Fugo Ground Service, com sede na Turquia, por seu apoio contínuo ao setor de aviação fortemente sancionado do Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções nesta quarta-feira (4) contra empresas e indivíduos da Índia e Turquia por seu apoio ao Irã, alertando que continuaria a perseguir qualquer um que apoiasse o governo persa.

A pasta informou que a ação desta quarta teve como alvo o que chamou de "a vasta rede criminosa" administrada por Suniel Kumar Sharma, com sede na Índia, sua esposa Jaspreet Preeti Shahid, e outros dois cidadãos indianos que lideram duas das empresas do casal, além de nove entidades separadas conectadas a Sharma.

"Seus esquemas forneceram bandeiras e certificações falsas para embarcações sancionadas envolvidas no transporte de petróleo iraniano, incluindo embarcações operando em nome das forças armadas iranianas e seus representantes," disse o Tesouro em comunicado.

O departamento também sancionou a Fugo Ground Service, com sede na Turquia, por seu apoio contínuo ao setor de aviação fortemente sancionado do Irã.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira que o governo americano continuará a sancionar aqueles que continuarem apoiando o regime iraniano, "seja por terra, mar ou ar".

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