A- A+

Guerra EUA sancionam pessoas e empresas ligadas a compras militares do Irã e avançam sobre Cuba De acordo com o Tesouro, a iniciativa integra uma estratégia mais ampla do governo Trump para ampliar o isolamento econômico iraniano e pressionar Teerã a negociar o fim da guerra

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (29) sanções contra dez pessoas e organizações acusadas de ajudar o Ministério da Defesa do Irã a comprar armas e componentes. Segundo a pasta, parte dos alvos está sediada na China, em Hong Kong e no Paquistão.

De acordo com o Tesouro, a iniciativa integra uma estratégia mais ampla do governo Trump para ampliar o isolamento econômico iraniano e pressionar Teerã a negociar o fim da guerra entre EUA e Irã, em curso desde fevereiro.

Em nota, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a ação faz parte da "Operação Economic Outcast" e que Washington continuará a atingir indivíduos e instituições que ofereçam suporte material, tecnológico ou financeiro ao que chamou de "empreendimento terrorista" do regime iraniano.

Os EUA também anunciaram novas restrições relacionadas a Cuba. Entre as medidas, estão a proibição de bancos manterem negócios com o setor privado da ilha e a imposição de limitações adicionais a viagens. Segundo documento do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), instituições financeiras americanas deixam de estar autorizadas a abrir ou manter contas para cidadãos cubanos classificados como "empreendedores independentes do setor privado".

Veja também