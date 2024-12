A- A+

EUA EUA sancionam think tanks ligados ao Irã e à Rússia por interferência eleitoral No caso da Rússia, o alvo da sanção é o Centro de Experiência Geopolítica (CGE)

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta terça-feira, 31, pessoas ligadas a think tanks associados à Guarda Revolucionária do Irã e ao Departamento de Inteligência da Rússia por interferência nas eleições de 2024.

Segundo o Tesouro americano, o Centro de Produção de Design Cognitivo (CDPC) do Irã planejou, desde 2023, operações de influência com o objetivo de incitar tensões sociopolíticas entre o eleitorado dos Estados Unidos.

No caso da Rússia, o alvo da sanção é o Centro de Experiência Geopolítica (CGE), comandando pelo filósofo de extrema-direita Aleksandr Dugin. Ele é considerado o grande intelectual por trás do regime de Vladimir Putin.

"A equipe do CGE trabalha diretamente com uma unidade do Departamento de Inteligência da Rússia que supervisiona sabotagem, operações de interferência política e guerra cibernética visando o Ocidente", disse o Tesouro americano.

"Os governos do Irã e da Rússia têm como alvo nossos processos e instituições eleitorais e buscaram dividir o povo americano por meio de campanhas de desinformação direcionadas", afirmou o subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Bradley T. Smith. "Os Estados Unidos permanecerão vigilantes contra adversários que possam minar nossa democracia "



