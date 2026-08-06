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EUA EUA saudam chegada de opositor à Venezuela para iniciar diálogo Chegada de Dinorah Figuera à Venezuela marca início de conversas com o governo em busca de mudanças políticas

Os Estados Unidos saudaram nesta quinta-feira (6) a chegada à Venezuela da opositora Dinorah Figuera para iniciar o diálogo com o governo mudando a uma transição política.

Washington apoia as conversas, que não incluem a principal líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz.

"Essas negociações diretas representam uma oportunidade única", ressaltou em comunicado o Departamento de Estado. "Os Estados Unidos seguem comprometidos em apoiar esse processo, liderado pela Venezuela."

A nota ressalta que o objetivo do governo de Donald Trump para a Venezuela se desenvolve em três fases: “estabilização, recuperação econômica e reconciliação política”.

Trump planejou em janeiro uma operação militar que derrubou o presidente Nicolás Maduro e o tirou do país para responder às acusações de tráfico de drogas em um tribunal americano. Esse golpe levou à ascensão ao poder de Delcy Rodríguez, que iniciou uma etapa de mudanças políticas, que deve culminar em um diálogo direto.

Dinorah, que chegou ao país ontem, procedente da Espanha, liderou a bancada opositora que conquistou a maioria na Assembleia Nacional de 2015, mas que não foi reconhecida por Maduro.

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