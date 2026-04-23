A- A+

diplomacia EUA se dispõe a convidar Rússia para cúpula do G20 na Flórida A cúpula está prevista para os dias 14 e 15 de dezembro em um resort do presidente Donald Trump em Miami

Os Estados Unidos estão dispostos a convidar a Rússia para a cúpula do G20 de dezembro na Flórida, juntamente com os demais países-membros do grupo, declarou, nesta quinta-feira (23), um alto responsável da Casa Branca à AFP.

"Não foram enviados ainda os convites formais, mas todos os membros do G20 serão convidados a participar das reuniões ministeriais e da cúpula de líderes", explicou a fonte, que pediu anonimato.

A cúpula está prevista para os dias 14 e 15 de dezembro em um resort do presidente Donald Trump em Miami.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Pankin, citado pelas agências de notícias russas, indicou na quarta-feira que seu país tinha sido convidado a participar da cúpula "no mais alto nível".

Nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, esclareceu que ainda não havia uma decisão sobre a participação do presidente Vladimir Putin no encontro.

"Não foi tomada nenhuma decisão a respeito, mas a Rússia participou de todas as cúpulas no nível apropriado", declarou Peskov em sua coletiva de imprensa diária. "Na medida em que se aproxime a cúpula, será decidido o formato de nossa participação".

Devido a um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por "crimes de guerra" relacionados com a ofensiva russa na Ucrânia, Putin não participou da cúpula anterior do G20 na África do Sul, em novembro de 2025. Seu assessor econômico Maxim Oreshkin representou Moscou em Joanesburgo.

Os Estados Unidos exercem este ano a presidência rotativa do G20, um fórum de cooperação econômica entre as principais economias desenvolvidas e emergentes do mundo.

Veja também