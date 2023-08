A- A+

níger EUA se diz 'muito preocupado' com saúde do presidente do Níger Mohamed Bazoum, presidente do país, foi preso após golpe de Estado em 26 de julho

Os Estados Unidos disseram, nesta quarta-feira (9), estar "muito preocupados" com a saúde do presidente do Níger, Mohamed Bazoum, preso depois do golpe de Estado de 26 de julho no país.

"Estamos muito preocupados com sua saúde e sua segurança pessoal e a de sua família", declarou aos jornalistas o porta-voz do departamento de Estado, Matthew Miller.

primeiro-ministro nigerino, Ouhoumoudou Mahamadou, declarou recentemente que Mohamed Bazoum estava preso com a esposa e o filho sem eletricidade, nem água.

Miller não quis entrar em detalhes sobre o telefonema que o presidente manteve com o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, na terça à noite (horário dos EUA).

Mas segundo Miller, o estado de saúde de Bazoum, um aliado do Ocidente, era uma das razões pelas quais que a número dois interina do departamento de Estado, Victoria Nuland, tentou sem sucesso ver Bazoum durante uma visita não anunciada na segunda-feira.

"À medida que o tempo passa, como está isolado, é uma situação que nos preocupa cada vez mais", disse Miller.

