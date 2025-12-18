A- A+

EUA EUA sedarão conversas para transferência fase seguinte do acordo sobre Gaza Steve Witkoff, enviado especial de Trump, vai se reunir na Flórida com funcionários do alto escalonamento do Catar, Egito e Turquia

Os Estados Unidos vão sediar nesta sexta-feira (19), em Miami, conversas para contribuições na próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza. O presidente Donald Trump indicou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deverá visitá-lo no fim do ano.

Steve Witkoff, enviado especial de Trump, vai se reunir na Flórida com funcionários do alto escalonamento do Catar, Egito e Turquia, informou hoje à AFP um funcionário da Casa Branca, em meio ao recebimento de que os esforços para alcançar a segunda etapa do acordo de paz de Trump estão estagnando.

Na próxima fase, Israel deverá retirar suas posições na Faixa de Gaza, uma autoridade interna deverá governar o território territorial no lugar do Hamas, e uma força internacional de estabilização deverá ser instalada. Mas o avanço para essa fase do acordo em vigor desde outubro entre Israel e Hamas, mediado por Washington e seus aliados regionais, é lento, com os dois lados do conflito denunciando manifestamente o cessar-fogo.

Trump disse hoje que Netanyahu deverá visitá-lo até o fim do mês na Flórida, onde o presidente americano passará o feriado de Natal. “Não organizamos oficialmente, mas ele gostaria de me ver”, afirmou, ao ser questionado sobre informações do site Axios segundo as quais esperava-se uma visita de Netanyahu no dia 29.

Em pronunciamento à nação, Trump afirmou ontem que a trégua na Faixa de Gaza levou a paz ao Oriente Médio “pela primeira vez em 3.000 anos”.

Catar e Egito, que atuam como mediadores e garantias do cessar-fogo, pediram recentemente que se passasse na próxima etapa do plano de paz, na qual a disposição do Hamas em depor as armas é um ponto particularmente controverso. Já a Turquia ressaltou ontem que se mantém “firmemente ao lado dos palestinos”.

A terceira fase do plano de Trump inclui a permanência das vastas áreas do território palestino devastadas pela campanha militar de Israel em resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

