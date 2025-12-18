EUA sedarão conversas para transferência fase seguinte do acordo sobre Gaza
Steve Witkoff, enviado especial de Trump, vai se reunir na Flórida com funcionários do alto escalonamento do Catar, Egito e Turquia
Os Estados Unidos vão sediar nesta sexta-feira (19), em Miami, conversas para contribuições na próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza. O presidente Donald Trump indicou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deverá visitá-lo no fim do ano.
Steve Witkoff, enviado especial de Trump, vai se reunir na Flórida com funcionários do alto escalonamento do Catar, Egito e Turquia, informou hoje à AFP um funcionário da Casa Branca, em meio ao recebimento de que os esforços para alcançar a segunda etapa do acordo de paz de Trump estão estagnando.
Na próxima fase, Israel deverá retirar suas posições na Faixa de Gaza, uma autoridade interna deverá governar o território territorial no lugar do Hamas, e uma força internacional de estabilização deverá ser instalada. Mas o avanço para essa fase do acordo em vigor desde outubro entre Israel e Hamas, mediado por Washington e seus aliados regionais, é lento, com os dois lados do conflito denunciando manifestamente o cessar-fogo.
Trump disse hoje que Netanyahu deverá visitá-lo até o fim do mês na Flórida, onde o presidente americano passará o feriado de Natal. “Não organizamos oficialmente, mas ele gostaria de me ver”, afirmou, ao ser questionado sobre informações do site Axios segundo as quais esperava-se uma visita de Netanyahu no dia 29.
Em pronunciamento à nação, Trump afirmou ontem que a trégua na Faixa de Gaza levou a paz ao Oriente Médio “pela primeira vez em 3.000 anos”.
Catar e Egito, que atuam como mediadores e garantias do cessar-fogo, pediram recentemente que se passasse na próxima etapa do plano de paz, na qual a disposição do Hamas em depor as armas é um ponto particularmente controverso. Já a Turquia ressaltou ontem que se mantém “firmemente ao lado dos palestinos”.
A terceira fase do plano de Trump inclui a permanência das vastas áreas do território palestino devastadas pela campanha militar de Israel em resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.