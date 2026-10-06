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PENA DE MORTE EUA: Segundo advogados, Christa Pike está consciente e consegue falar após execução fracassada Os advogados de Pike afirmaram que seu prognóstico ainda é "incerto" e que ela terá "uma longa recuperação"

Christa Pike, uma detenta do Tennessee, nos Estados Unidos, que sobreviveu à tentativa do Estado de executá-la na última quarta-feira, 30, está acordada e consegue falar enquanto recebe tratamento em um hospital, informaram seus advogados nesta terça-feira, 6.

Os advogados de Pike afirmaram que seu prognóstico ainda é "incerto" e que ela terá "uma longa recuperação".

"Contra todas as expectativas, Christa Pike está consciente, falando e continua recebendo cuidados médicos intensivos", afirmaram os advogados de Pike em um comunicado. "Apesar dos graves danos que sofreu nos braços, ela ainda está algemada e acorrentada à cama. Sua recuperação é sem precedentes em termos médicos."

Seus advogados disseram estar gratos às equipes de primeiros socorros e à equipe médica do hospital "que trataram Christa como um ser humano e lhe prestaram cuidados excepcionais".

O comunicado foi a primeira indicação de que Pike apresentou melhora desde que uma ambulância a retirou de uma prisão em Nashville na última quarta.

Pike sobreviveu a duas doses de pentobarbital durante a tentativa de executá-la pelo assassinato, em 1995, de sua colega de classe Colleen Slemmer, que foi espancada e esfaqueada até a morte. A droga da injeção letal não a matou, mas seus advogados afirmaram que seus braços ficaram queimados e cobertos de bolhas

Ainda no domingo, seus advogados afirmaram que Pike permanecia inconsciente desde a tentativa fracassada de aplicar a pena de morte.

O médico Joel Zivot, professor de anestesiologia e cirurgia em Atlanta que atuou como perito para a equipe jurídica de Pike, disse que essa evolução "é um bom sinal para uma boa recuperação".

Mas, acrescentou, podem levar semanas ou meses até que se saiba exatamente como será sua recuperação e se sua capacidade mental poderá ser restaurada a um nível que permita ao estado tentar novamente executá-la.

"Ela ainda está na UTI", disse ele. "Ela se recuperou a ponto de poder ser retirada do respirador e conseguir falar, mas de forma alguma eu diria que ela está livre de riscos graves. Ainda há muitas coisas ruins que podem acontecer, mesmo quando todos estão fazendo bem o seu trabalho."

Uma porta-voz do Departamento Penitenciário do Tennessee afirmou que não poderia fornecer nenhuma informação além de que Pike continuava hospitalizada nesta terça.

Os advogados de Pike devem comparecer ao tribunal na quarta-feira, buscando obter mais informações sobre o que ocorreu durante a tentativa fracassada de injeção letal.

Os advogados estão solicitando uma ordem judicial que exija que o Departamento Penitenciário do Tennessee preserve as provas, incluindo números de lote dos medicamentos, registros e outras informações relativas à tentativa de execução ocorrida em 30 de setembro. A juíza I'Ashea Myles, do Tribunal de Chancelaria, marcou uma audiência preliminar para a manhã de quarta-feira sobre o caso.

Os advogados de Pike afirmaram em comunicado divulgado na terça-feira que continuam solicitando ao governador do Tennessee, Bill Lee, que comute a pena de Pike para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

"Christa é uma sobrevivente e levará sua recuperação um dia de cada vez", afirmaram seus advogados.

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