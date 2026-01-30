Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

EUA: Senado aprova acordo de financiamento para evitar shutdown; projeto seguirá para Câmara

Trump fez um raro acordo com os democratas do Senado na quinta-feira, após a morte de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais em Minneapolis

Reportar Erro
Manifestantes exibem cartazes durante marcha contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) em Minneapolis, Minnesota, em 30 de janeiro de 2026.Manifestantes exibem cartazes durante marcha contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) em Minneapolis, Minnesota, em 30 de janeiro de 2026. - Foto: Roberto Schmidt / AFP

O Senado dos EUA votou nesta sexta-feira para financiar a maior parte do governo até o final de setembro, após o presidente americano, Donald Trump, fazer um acordo com os democratas para separar o financiamento da Segurança Interna e permitir que o Congresso debata novas restrições às operações de imigração federal em todo o país.

Com uma paralisação no fim de semana se aproximando, Trump fez um raro acordo com os democratas do Senado na quinta-feira, após a morte de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais em Minneapolis. Segundo o acordo, o financiamento da Segurança Interna continuará nos níveis atuais por duas semanas, enquanto os legisladores consideram as demandas do Partido Democrata para identificar agentes, exigir mais mandados e permitir que as autoridades locais ajudem a investigar quaisquer incidentes.

Leia também

• Departamento de Justiça dos EUA abre investigação sobre direitos civis na morte de Alex Pretti

• Trump diz que Irã "quer chegar a um acordo" para evitar ataque de EUA

• Tarifas dos EUA a fornecedores de petróleo de Cuba podem provocar "crise humanitária", diz Sheinbaum

O projeto de lei foi aprovado por 71 votos a 29. Agora seguirá para a Câmara, que só retornará na segunda-feira. Isso significa que o governo pode enfrentar uma paralisação parcial temporariamente durante o fim de semana até que seja aprovado.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter