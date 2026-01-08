A- A+

LIMITAÇÃO EUA: Senado avança para limitar poderes de guerra de Trump após operação militar na Venezuela A resolução avançou por 52 votos a 47, com apoio de democratas e de cinco senadores republicanos

O Senado dos EUA aprovou nesta quinta-feira (8) o avanço de uma resolução que busca limitar os poderes de guerra do presidente Donald Trump após a operação militar que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

A medida foi interpretada como um sinal de desconforto de parte do Congresso diante da escalada da atuação militar americana na Venezuela e na região.

A resolução avançou por 52 votos a 47, com apoio de democratas e de cinco senadores republicanos, garantindo uma votação subsequente sobre o mérito do texto. A proposta, porém, tem poucas chances de virar lei, já que precisaria ser aprovada também pela Câmara e sancionada pelo próprio Trump - que deve vetar a resolução, segundo a imprensa americana.

O texto prevê que qualquer novo ataque contra a Venezuela dependa de autorização prévia do Congresso. O movimento ocorre após a operação surpresa em que forças americanas capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, na madrugada do último sábado

Líderes republicanos disseram não ter sido avisados previamente sobre a operação, mas demonstraram satisfação após receberem briefings sigilosos do governo. A administração Trump tem apresentado diferentes justificativas legais para sua atuação na América Latina, que vão desde o combate ao narcotráfico até uma operação de caráter policial para levar Maduro a julgamento nos EUA.



Veja também