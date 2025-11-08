A- A+

Estados Unidos EUA: Shutdown força algumas bases militares no exterior a interromper salários de trabalhadores O shutdown mais longo do governo dos EUA já registrado está fazendo mais do que paralisar atividades no país

O shutdown mais longo do governo dos EUA já registrado está fazendo mais do que paralisar atividades no país. Do outro lado do oceano, na Europa, trabalhadores locais em bases militares americanas começaram a sentir o impacto.

Milhares de trabalhadores de bases militares americanas, na Europa, pararam de receber salários desde que a paralisação começou há quase seis semanas. Em alguns casos, governos que hospedam as bases dos EUA intervieram para arcar com os custos, esperando que os EUA eventualmente paguem. Em outros, incluindo na Itália e em Portugal, os trabalhadores simplesmente continuaram trabalhando sem pagamento enquanto o impasse em Washington se arrasta.

Os empregos em bases militares americanas ao redor do mundo são diversos, indo de serviços relacionados à alimentação, construção, logística e manutenção, até outros papéis mais especializados.

*Com informações da Associated Press.

Veja também