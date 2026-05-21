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Tragédia EUA: Socorristas passam mal e são isolados após serem expostos à substância desconhecida Segundo a polícia local, a substância desconhecida não representa uma ameaça à população

Ao menos 12 socorristas precisaram ser isolados e passar por avaliações médicas após serem expostos a uma substância não identificada durante um chamado. O caso aconteceu na cidade de Mountainair, no Novo México, Estados Unidos, nesta quarta-feira, 20. Os bombeiros e paramédicos apresentaram quadros de tosse, tontura, náuseas e vômito minutos depois de chegarem a uma casa onde havia quatro pessoas inconscientes.

Segundo a polícia local, a substância desconhecida não representa uma ameaça à população. Já a prefeitura descartou que os sintomas estejam relacionados à exposição a monóxido de carbono ou a gás natural.

A casa e parte do terreno próximo foram isolados. Ainda não se sabe o que exatamente teria causado o mal-estar nos socorristas, mas, segundo a polícia, a suspeita é de que a substância seja transmitida por contato e não pelo ar.

Quase 20 pacientes foram avaliados e descontaminados após a exposição à substância, informou o Hospital da Universidade do Novo México.

Três das quatro pessoas encontradas inconscientes no local morreram - elas não tiveram os nomes divulgados. A outra está internada em um hospital de Albuquerque; não há informações sobre o estado de saúde da sobrevivente. As autoridades locais acreditam, no entanto, que as mortes estejam relacionadas a quadros de overdose

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