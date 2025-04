EUA solicita formalmente pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar CEO

A- A+

Horas antes da aparição de Luigi Mangione no tribunal federal na sexta-feira, 25 de abril, promotores dos EUA entraram com uma notificação formal de que pretendem pedir a pena de morte se ele for condenado pelo assassinato de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, a maior seguradora de saúde dos EUA.

Mangione, de 26 anos, está preso desde dezembro de 2024, quando se tornou um dos homens mais procurados da cidade de Nova York. As autoridades o acusam de um crime ocorrido nas primeiras horas de 4 de dezembro, quando Mangione seguiu Thompson e atirou várias vezes em suas costas utilizando uma pistola com silenciador.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou oficialmente que irá solicitar a pena de morte. Segundo os promotores federais, Mangione merece essa punição devido ao profundo impacto que a morte da vítima causou em seus familiares, amigos e colegas de trabalho.

Segundo a declaração, o jovem de 26 anos também “manifestou a intenção de atacar toda uma indústria e provocar oposição política e social contra ela por meio de um ato de violência letal”. A notificação do tribunal norte-americano foi emitida poucas horas antes de Mangione comparecer à audiência marcada para esta sexta-feira.

Esta será a primeira aparição do suspeito desde sua acusação formal, que ocorreu em 17 de abril. O jovem foi acusado de quatro crimes federais, incluindo homicídio com arma de fogo, que pode resultar em pena de prisão perpétua, e duas acusações de perseguição e uso de armas.

A audiência estava marcada para 18 de abril, mas a nova juíza designada para o caso, Margaret M. Garnett, ordenou uma mudança de data. "O tribunal realizará uma audiência de acusação e uma conferência inicial sobre este assunto na sexta-feira, 25 de abril", às 13h. Horário de Nova York, de acordo com uma ordem publicada pelo juiz Garnett no processo na plataforma digital do sistema judiciário dos EUA.

Enquanto isso, espera-se que Mangione se declare inocente em sua acusação marcada para esta sexta-feira. É importante destacar que a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, já havia sinalizado a intenção do governo Trump de buscar a execução de Mangione, como parte dos esforços do então presidente para restabelecer a pena de morte no país.

Nesse contexto, Bondi havia feito o pedido no início de abril. No entanto, os advogados de Mangione solicitaram a intervenção da Justiça em um tribunal de Manhattan, argumentando que a procuradora-geral declarou explicitamente ter ordenado a pena de morte com o objetivo de “cumprir a agenda do presidente (Donald) Trump”.

A defesa acrescentou que "a decisão do procurador-geral é explícita e abertamente política". No caso estadual, Mangione se declarou inocente e pode pegar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional se for condenado.

O caso foi amplamente divulgado nos EUA, já que muitos consideram Mangione, que é fisicamente atraente, um herói diante do mercado de seguros privados; Em suas aparições no tribunal, ele foi recebido por grupos de fãs, e uma campanha de arrecadação de fundos para suas despesas legais está se aproximando de US$ 1 milhão.

Além da acusação federal, o jovem enfrenta acusações nas jurisdições de Manhattan, um total de onze crimes com pena máxima de prisão perpétua, e da Pensilvânia, onde foi preso cinco dias após sua fuga; Em ambos os casos, ele se declarou inocente.

