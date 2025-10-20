A- A+

NASA EUA solicitará novas propostas para missão lunar após atrasos da SpaceX "Estou no processo de abrir este contrato. Acho que veremos empresas como a Blue envolvidas, e talvez outras", declarou o titular da Nasa

A Nasa está buscando propostas que competirão com a SpaceX para sua missão à Lua, após o chefe da agência espacial americana afirmar nesta segunda-feira (20) que a empresa de Elon Musk está "atrasada".

"Teremos uma corrida espacial (com) empresas americanas competindo para ver quem pode realmente nos levar de volta à Lua primeiro", declarou o titular da Nasa, Sean Duffy, na Fox News.

"Estou no processo de abrir este contrato. Acho que veremos empresas como a Blue envolvidas, e talvez outras", acrescentou.

A Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, também criador da Amazon, é a rival da SpaceX, companhia que atualmente tem o contrato para a quinta missão planejada do programa multibilionário Artemis.

"Adoro a SpaceX. É uma empresa incrível. O problema é que estão atrasados. Eles adiaram seus cronogramas e estamos em uma corrida contra a China", disse Duffy, também secretário de transporte dos Estados Unidos.

"O presidente (Donald Trump) e eu queremos chegar à Lua" antes do fim do mandato em 2029, adicionou.

O programa Artemis da agência espacial americana espera levar humanos novamente à Lua enquanto a China avança com um esforço que visa realizar sua primeira missão tripulada ao satélite da Terra até 2030.

Duffy disse no X que os EUA estão "em uma corrida contra a China, então precisamos que as melhores empresas operem em uma velocidade que nos leve à Lua PRIMEIRO".

Trump, que anunciou o programa Artemis durante seu primeiro governo (2017-2021), quer que a agência espacial americana volte à Lua o mais rápido possível e que também viaje para Marte.

