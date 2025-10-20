Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NASA

EUA solicitará novas propostas para missão lunar após atrasos da SpaceX

"Estou no processo de abrir este contrato. Acho que veremos empresas como a Blue envolvidas, e talvez outras", declarou o titular da Nasa

Reportar Erro
SpaceX SpaceX  - Foto: Chandan Khanna/AFP

A Nasa está buscando propostas que competirão com a SpaceX para sua missão à Lua, após o chefe da agência espacial americana afirmar nesta segunda-feira (20) que a empresa de Elon Musk está "atrasada".

"Teremos uma corrida espacial (com) empresas americanas competindo para ver quem pode realmente nos levar de volta à Lua primeiro", declarou o titular da Nasa, Sean Duffy, na Fox News.

"Estou no processo de abrir este contrato. Acho que veremos empresas como a Blue envolvidas, e talvez outras", acrescentou.

Leia também

• UE prepara iniciativas para setores afetados por restrições chinesas sobre terras raras

• Macron recebe Sarkozy antes de ex-presidente francês ir para a prisão

• SpaceX lançará novo voo de teste de seu megafoguete Starship

A Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, também criador da Amazon, é a rival da SpaceX, companhia que atualmente tem o contrato para a quinta missão planejada do programa multibilionário Artemis.

"Adoro a SpaceX. É uma empresa incrível. O problema é que estão atrasados. Eles adiaram seus cronogramas e estamos em uma corrida contra a China", disse Duffy, também secretário de transporte dos Estados Unidos.

"O presidente (Donald Trump) e eu queremos chegar à Lua" antes do fim do mandato em 2029, adicionou.

O programa Artemis da agência espacial americana espera levar humanos novamente à Lua enquanto a China avança com um esforço que visa realizar sua primeira missão tripulada ao satélite da Terra até 2030.

Duffy disse no X que os EUA estão "em uma corrida contra a China, então precisamos que as melhores empresas operem em uma velocidade que nos leve à Lua PRIMEIRO".

Trump, que anunciou o programa Artemis durante seu primeiro governo (2017-2021), quer que a agência espacial americana volte à Lua o mais rápido possível e que também viaje para Marte.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter