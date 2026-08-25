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ESTADOS UNIDOS EUA: Suprema Corte decide a favor do governo Trump sobre restrições ao voto por correio Embora a decisão em caráter de urgência não seja definitiva, ela tem potencial para gerar caos no processo de votação em todo o país

A Suprema Corte dos Estados Unidos abriu caminho para a possível validação da ordem executiva do presidente Donald Trump que restringe o voto por correio, embora ainda não esteja claro o que poderá ser efetivamente implementado antes das eleições parlamentares de novembro.

A decisão abre margem para novas contestações judiciais que poderiam retardar ainda mais a ordem de Trump. O Serviço Postal dos Estados Unidos detalhou na semana passada como pode adotar a medida, mas o tempo é escasso para a imposição de grandes mudanças.

A Carolina do Norte começará a enviar cédulas para eleitores no exterior e militares no dia 4, e outros Estados seguirão o exemplo em poucas semanas.

A maioria conservadora da Suprema Corte não se pronunciou sobre a legalidade da ordem de Trump e, em vez disso, decidiu que os Estados que moveram a ação não tinham legitimidade jurídica para contestá-la.

Embora a decisão em caráter de urgência não seja definitiva, ela tem potencial para gerar caos no processo de votação em todo o país, em um cenário no qual Trump frequentemente questiona a integridade das eleições e a mais alta corte da nação se vê, mais uma vez, como possível árbitra de uma controvérsia política

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