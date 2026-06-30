EUA: Suprema Corte derruba limite de gastos de campanhas políticas; vitória para republicanos
Juízes conservadores do tribunal foram novamente maioria
A Suprema Corte dos EUA eliminou nesta terça-feira, 30, os limites sobre quanto os partidos políticos podem gastar em coordenação com candidatos ao Congresso e à presidência, derrubando uma lei eleitoral federal com mais de 50 anos.
Impulsionados por um processo liderado pelos republicanos que inclui o vice-presidente JD Vance, os juízes conservadores do tribunal foram novamente maioria na mais recente decisão que desfez os limites estabelecidos pelo Congresso sobre a arrecadação e o gasto de dinheiro para influenciar eleições.
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Os limites de gastos dos partidos decorrem do desejo de impedir que grandes doadores contornem os limites de contribuições individuais a um candidato, direcionando somas ilimitadas ao partido, com o entendimento de que o valor será gasto em nome do candidato.
Após o presidente americano, Donald Trump, assumir seu segundo mandato, a Comissão Eleitoral Federal abandonou sua defesa da lei e se juntou aos republicanos pedindo que ela fosse anulada. Os democratas pediram ao tribunal que mantivesse o decreto, embora haja um amplo consenso de que os limites de gastos prejudicaram os partidos políticos em uma era de gastos ilimitados por outras organizações.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).