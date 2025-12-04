A- A+

Mundo EUA suspende algumas sanções da gigante do petróleo russa Lukoil A decisão suspende parcialmente as medidas tomadas em outubro por Donald Trump

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estendeu, nesta quinta-feira (4), a autorização para que postos de gasolina da marca Lukoil fora da Rússia sigam em funcionamento, suspendendo, assim, algumas sanções contra a gigante russa de energia.

Esta medida permite que os postos de gasolina da marca Lukoil em países como os Estados Unidos sigam atendendo os clientes, ao mesmo tempo em que impede que o dinheiro volte para a Rússia, alvo de severas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia desde que iniciou a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Tesouro afirmou que estendeu a autorização para "mitigar o dano aos consumidores e fornecedores que tentam realizar transações ordinárias" com postos de gasolina de varejo que envolvem as entidades da Lukoil.

A decisão suspende parcialmente as medidas tomadas em outubro pelo presidente americano, Donald Trump. As sanções impostas contra as grandes petrolíferas russas Lukoil e Rosneft entraram em vigor em 21 de novembro.

Essas medidas - as mais contundentes de Trump contra a Rússia pela guerra na Ucrânia - fizeram com que os principais compradores de petróleo russo se apressassem em buscar fornecedores alternativos.

A flexibilização das medidas contra a Lukoil é anunciada na mesma semana em que negociadores da Casa Branca se reuniram com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, para impulsionar um acordo americano para pôr fim ao conflito.

