mercado EUA suspende divulgação de dados do PIB devido à paralisação do governo Republicanos e democratas parecem estar em um impasse nas negociações para chegar a um acordo sobre o financiamento do governo federal

A paralisação parcial do governo dos Estados Unidos (shutdown) levou as autoridades a suspenderem a divulgação dos dados oficiais do PIB nesta quinta-feira (30), um revés adicional para os responsáveis políticos, instituições financeiras e mercados, que agora são forçados a operar no escuro.

Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central) anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, apesar da falta de informações essenciais. O "shutdown", que completou 30 dias nesta quinta-feira, deixou a maior economia do mundo sem dados sobre emprego, comércio e vendas no varejo.

Republicanos e democratas parecem estar em um impasse nas negociações para chegar a um acordo sobre o financiamento do governo federal. Ambos os partidos se culpam mutuamente pela situação, sem nenhuma solução à vista.

Na ausência de dados oficiais do PIB, a Dow Jones Newswires e o The Wall Street Journal publicaram as expectativas do mercado: que o PIB cresceu 2,8% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre.

Se essa previsão for confirmada, representará um retrocesso em comparação com o crescimento de 3,8% do segundo trimestre.

Especialistas alertam para uma redução nos investimentos e nas contratações: "Esta é a época do ano em que a maioria das organizações está finalizando seus orçamentos para 2026", afirma Heather Long, economista-chefe da Navy Federal Credit Union.

O Fed anunciou na quarta-feira o segundo corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros em 2025, em uma tentativa de estimular o mercado de trabalho e facilitar o acesso ao crédito. "Continuamos enfrentando riscos", disse o presidente do Fed, Jerome Powell.

